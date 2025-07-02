استشهاد مدير المستشفى الإندونيسي وعائلته بقصف إسرائيلي غرب غزة

استشهد اليوم الدكتور مروان السلطان، مدير المستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة، مع زوجته وأبنائه، في قصف إسرائيلي استهدف شقته السكنية بشكل مباشر غرب مدينة غزة.

وأكدت مصادر طبية في مستشفى الشفاء نبأ استشهاده، مما يمثل خسارة فادحة جديدة للقطاع الصحي المنهك في القطاع.

وقع الاستهداف بالقرب من مفترق "17" غربي مدينة غزة، وأسفر أيضاً عن إصابة عدد من المواطنين الآخرين.

ويأتي استشهاد الدكتور السلطان في ظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف على مناطق متفرقة من القطاع، والذي أدى إلى استشهاد العشرات منذ فجر اليوم؛ وضمن الاستهداف الممنهج للكوادر الطبية في حرب الإبادة على قطاع غزة.