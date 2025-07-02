حماس: نتعامل مع جهود الوسطاء ونناقش مقترحات للوصول إلى اتفاق ينهي العدوان

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، أنها تتعامل بمسؤولية عالية مع الجهود المكثفة التي يبذلها الوسطاء في سبيل جسر الهوة بين الأطراف والتوصل إلى اتفاق إطار يُمهّد لانطلاق جولة مفاوضات جادة.

وأوضحت الحركة في تصريح صحفي أنها تُجري مشاورات وطنية موسعة لمناقشة المقترحات التي قدمها الوسطاء، بهدف التوصل إلى اتفاق يحقق إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ويضمن الانسحاب الكامل، وتوفير الإغاثة العاجلة لشعبنا المنكوب.

وشددت حماس على التزامها بالعمل الوطني المسؤول في ظل هذه المرحلة المفصلية، في سبيل الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته.