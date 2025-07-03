25 شهيدًا في خانيونس جراء قصف خيام النازحين ومنتظري المساعدات

ارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، إلى 25 شهيدًا وعشرات الإصابات، خلال الساعات الأخيرة، في سلسلة غارات استهدفت خيام نازحين ومنتظري المساعدات.

وأفادت مصادر طبية أن 13 شهيدًا، بينهم نساء وأطفال، ارتقوا جراء قصف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين من عائلة أبو عاصي، في محيط مسجد العقاد بمنطقة مواصي خانيونس، كما أصيب العشرات بجراح متفاوتة، بعضها وُصف بالخطير.

وفي مجزرة أخرى، ارتقى شهداء عرف منهم المواطنة أميمة نضال عبد العزيز البوجي (36 عامًا)، وأُصيب آخرون، جراء قصف استهدف خيام نازحين في حارة المجايدة بمواصي خانيونس، وقد نُقلت جثامين الشهداء والمصابين إلى مستشفى الكويت التخصصي الميداني.

كما استهدا الاحتلال تجمع لمنتظري المساعدات في خانيونس، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى، في استهداف متكرر للمدنيين الباحثين عن الغذاء تحت الحصار الخانق.