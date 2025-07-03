أطباء بلا حدود: الاحتلال يواصل تدمير المخيمات في الضفة بعد 5 أشهر من العدوان

أكدت منظمة "أطباء بلا حدود" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تنفيذ عمليات تدمير واسعة النطاق واحتلال للمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، مع دخول العدوان شهره الخامس.

وأوضحت المنظمة في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال تواصل اقتحام وتخريب مخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم ومخيم نور شمس، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل كبير.

وأشارت إلى أن أكثر من 40 ألف فلسطيني في شمال الضفة الغربية لا يزالون نازحين قسرًا، ويواجهون صعوبات بالغة في الوصول إلى الخدمات الأساسية والرعاية الصحية، في ظل ظروف أمنية خطيرة وتدمير متواصل للبنية التحتية.

وحذّرت "أطباء بلا حدود" من تصاعد الاحتياجات الإنسانية العاجلة في الضفة الغربية، مع استمرار العدوان الإسرائيلي وتضييق الخناق على السكان، ما يستدعي تدخلاً دوليًا عاجلًا لتأمين الحماية وتوفير الدعم الإنساني للمتضررين.