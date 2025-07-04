جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديٍ "إسرائيلي" شمال القطاع

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة، عن مقتل الجندي "يائير إلياهو" في المعارك مع المقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال في تفاصيل مقتله، إن مركبة هندسية "باقر" سقطت في حفرة عميقة جداً عند الساعة الثالثة فجراً، "ولم يتمكن من رؤيتها بسبب الظلام".

وأشارت الإذاعة إلى اصطدام الحفارة -إثر السقوط- بمركبة هندسية أخرى كانت تعمل بالقرب منها، ما أسفر عن مقتل الجندي الذي كان يقود المركبة الثانية التي تعرضت للاصطدام.

الرقيب يائير إلياهو (١٩ عامًا)، مهندس قتالي في اللواء الشمالي، قتل في معارك المقاومة شمال قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل 882 جندياً وضابطاً منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، في حوادث عملياتية او بنيران صديقة، بينما أصيب 6032 جندياً خلال الفترة نفسها.