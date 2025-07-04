الصحة العالمية تطالب بحماية مستشفيات غزة

قالت منظمة الصحة العالمية، إن العديد من العمليات الطبية في مستشفيات غزة معطلة؛ بسبب نقص الخدمات الأساسية وانعدام الوقود.

وطالبت الصحة العالمية، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، بحماية المستشفيات الرئيسية والميدانية في قطاع غزة؛ لضمان استمرارها في تقديم الرعاية الصحية.

وأضافت: "تلقينا أمس أطفالًا مصابين بطلقات نارية في الرأس داخل قطاع غزة"، مشددة على أن هناك عددًا كبيرًا من الجرحى في غزة بحاجة إلى إجلاء طبي عاجل خارج القطاع.

وأوضحت أن مستشفى ناصر في خان يونس يعمل كجناح طوارئ ضخم لعلاج الإصابات، نتيجة تدفق الجرحى من مواقع توزيع المساعدات.

وأردفت: "نحتاج بشكل عاجل إلى إدخال السلع والمواد الغذائية؛ لتفادي خطر سوء التغذية الحاد في قطاع غزة".

ومنذ 2 مارس الماضي، أغلق الاحتلال معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع الوقود، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية.

وبدعم أمريكي، يرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 189 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.