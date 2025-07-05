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^200 مثال: غزة العزة

وزارة الخارجية المصرية: مباحثات حول وقف إطلاق النار وإعمار غزة

الرسالة نت

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية سامح شكري أجرى مباحثات مع المبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة الشرق الأوسط، هادي عمرو ويتكوف، تناولت تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة أن اللقاء تطرق إلى الاستعدادات الجارية لعقد اجتماعات غير مباشرة بين حركة حماس و"إسرائيل"، بهدف التوصل إلى اتفاق يفضي إلى وقف شامل للعدوان على غزة.

كما تناولت المباحثات التحضيرات لعقد المؤتمر الدولي الخاص بالتعافي وإعادة إعمار قطاع غزة، والمزمع تنظيمه فور التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

 

 

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غزة الخارجية المصرية

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