الهجرة العكسية.. 82,700 (إسرائيلي) غادروا الأراضي المحتلة خلال عام 2024

تشهد (إسرائيل) منذ السابع من أكتوبر 2023 تصاعدًا لافتًا في ظاهرة (الهجرة العكسية)، حيث أفادت وسائل إعلام (إسرائيلية) بأن نحو 10 آلاف (إسرائيلي) غادروا إلى اليونان خلال الأشهر الأخيرة، في مشهد يعكس تفاقم شعور السكان بعدم الاستقرار والخوف من مستقبل مجهول، على خلفية الحرب المستمرة على قطاع غزة.

تصاعد الظاهرة

مع اندلاع الحرب (الإسرائيلية) على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، تصاعدت معدلات (الهجرة) بشكل غير مسبوق، بفعل التدهور الأمني، وشعور كثير من (الإسرائيليين) بالخطر داخل بيوتهم، وسط توسّع رقعة المواجهات العسكرية.

كما أسهم في تفاقم الظاهرة تردّي الوضع الاقتصادي، وتصاعد التوترات السياسية الداخلية، وتزايد هيمنة التيار الديني المتشدد على مفاصل الحكم، إلى جانب أزمات اجتماعية وديموغرافية معقدة، دفعت الآلاف للتفكير الجدي في الرحيل نحو بيئة أكثر حرية واستقرارًا.

أرقام

82,700 (إسرائيلي) غادروا البلاد خلال عام 2024 فقط، في ارتفاع حاد مقارنة بمتوسط سنوي لم يتجاوز 35 ألفًا في العقود الماضية.

خلال عامي 2023 و2024، غادر أكثر من نصف إجمالي المهاجرين (الإسرائيليين) خلال الفترة من 2018 حتى الآن (نحو 322.6 ألف شخص).

أكتوبر 2023 وحده شهد مغادرة 10,900 (إسرائيلي)، وهو الرقم الأعلى في شهر واحد بتاريخ (الهجرة العكسية) من (إسرائيل).

تشير تقديرات غير رسمية إلى أن العدد الإجمالي للمغادرين قد يقترب من نصف مليون يهودي (إسرائيلي).