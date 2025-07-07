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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: 112 طفلا يتم تشخيصهم يوميا بسوء التغذية في قطاع غزة

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https://alresalah.ps/p/304725

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حرب غزة اطفال غزة سوء التغذية

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