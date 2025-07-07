الأخبار
مع فلسطين
القدس
سياسي
محلي
إسرائيليات
دولي
مقالات
تقارير
قصص صحفية
حوار
تقارير
تحقيقات
الاقتصاد
رياضة
رياضة
الرسالة سبورت
ميديا
مكتبة الفيديو
انفوجرافيك
بودكاست
كاريكاتير
منوعات
صحة وأسرة
ثقافة
تكنولوجيا
منوعات
الأخبار
مع فلسطين
القدس
سياسي
محلي
إسرائيليات
دولي
مقالات
تقارير
قصص صحفية
حوار
تقارير
تحقيقات
الاقتصاد
رياضة
رياضة
الرسالة سبورت
ميديا
مكتبة الفيديو
انفوجرافيك
بودكاست
كاريكاتير
منوعات
صحة وأسرة
ثقافة
تكنولوجيا
منوعات
ادخل كلمات البحث ...
^200 مثال: غزة العزة
ابدأ البحث
الرئيسية
انفوجرافيك
انفوجرافيك:
112 طفلا يتم تشخيصهم يوميا بسوء التغذية في قطاع غزة
07 يوليو 2025 . الساعة: 11:08 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/304725
كلمات مفتاحية
حرب غزة
اطفال غزة
سوء التغذية
متعلقات
الصحة العالمية: 112 طفلًا يدخلون مستشفيات غزة يوميًا بسبب سوء التغذية
مدير مشفى كمال عدوان: 50 طفلًا أصيبوا بسوء التغذية خلال أسبوع
أخبار رئيسية
سلاح التعطيش بغزة.. الاحتلال يشن حرب إبادة مائية وسط صمت دولي
80 شهيداً خلال 24 ساعة.. حصيلة جديدة لضحايا العدوان على غزة
20 شهيداً بينهم نساء وأطفال في غارتين غرب غزة
غزة والصفقة المرتقبة: هل يُطفئ وقف النار حرائق الوجع؟
حماس: منفتحون على الشراكة لترتيب البيت الداخلي ومواجهة التحديات
غزة.. صباحات بدون قهوة.. وشايٌ بدون سكر
١٢ شهيداً... مجزرة جديدة في حي الشيخ رضوان
المزيد من انفوجرافيك
انفوجرافيك:
نظام توزيع المساعدات (الإسرائيلي) الأمريكي الجديد في غزة أصبح ساحة للقتل ونطالب بضرورة وضع حد “لهذا العمل الشائن”
انفوجرافيك:
39 بلاغا عن مفقودين في قطاع غزة منذ بدء عمل مراكز "المساعدات الأمريكية – الإسرائيلية" بتاريخ 27 مايو 2025
انفوجرافيك:
+1000 منزل فلسطيني هدمها الاحتلال الإسرائيلي في 3 مخيمات شمالي الضفة منذ يناير الماضي.
تم نسخ الرابط بنجاح.
عاجل
البث المباشر