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11 ألف اعتداء للمستوطنين في الضفة خلال النصف الأول من 2025

11 ألف اعتداء للاحتلال والمستوطنين في الضفة خلال النصف الأول من 2025
11 ألف اعتداء للاحتلال والمستوطنين في الضفة خلال النصف الأول من 2025

الرسالة نت

أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم الإثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي وقطعان مستوطنيه نفذوا 11,280 اعتداء بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، خلال النصف الأول من العام الجاري 2025.

وأوضحت الهيئة في تقريرها الدوري أن هذه الاعتداءات تنوعت بين الاعتداءات الجسدية، والاقتحامات، وإغلاق الطرق، والاستيلاء على الأراضي، وتجريف الممتلكات، واقتلاع الأشجار، وبناء البؤر الاستيطانية، وغيرها من الممارسات الاستعمارية التي تهدف إلى تهجير السكان وتوسيع الاستيطان.

وأكدت الهيئة أن هذا التصعيد الخطير في وتيرة الاعتداءات يعكس إصرار الاحتلال على فرض الأمر الواقع بقوة السلاح، مشددة على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه.

 

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