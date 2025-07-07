القوات المسلحة اليمنية تعلن عن ضرب سفينة "ماجيك سيز" في البحر الأحمر

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، في بيان صادر عنها اليوم، عن تنفيذ عملية بحرية جديدة في البحر الأحمر، استهدفت خلالها سفينة الشحن "ماجيك سيز" التابعة لشركة قالت إنها انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وأوضح البيان أن العملية نُفذت باستخدام زورقين مسيّرين، وخمسة صواريخ باليستية ومجنحة، وثلاث طائرات مسيّرة، ما أسفر عن إصابة مباشرة للسفينة وتسرب المياه إليها، مما يعرّضها للغرق.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية أنها سمحت لطاقم السفينة بمغادرتها بسلام، وذلك رغم تجاهل السفينة للتحذيرات التي وجهتها لها القوات البحرية اليمنية مسبقًا.

وحذر البيان من أن جميع سفن الشركة المالكة للسفينة باتت أهدافًا مشروعة في أي موقع، ما دامت تتعامل مع الكيان الصهيوني وتنتهك قرارات الحظر.

وأكدت القوات اليمنية أن عملياتها ستتواصل في البحرين الأحمر والعربي وفي عمق فلسطين المحتلة، بما في ذلك تعطيل ميناء أم الرشراش (إيلات)، حتى يتم وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ورفع الحصار عنها.

وختم البيان بالتأكيد على الجاهزية الكاملة لمواصلة الرد والدفاع عن الشعب الفلسطيني، قائلاً: "وقد أُعذر من أنذر. والله حسبُنا ونِعم الوكيل."