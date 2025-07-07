الاحتلال يواصل عدوانه على جنين لليوم الـ168: هدم واعتقالات وتصعيد مستمر

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة لليوم الـ168 على التوالي، في ظل تصعيد متواصل يشمل اقتحامات واعتقالات وعمليات هدم وتخريب للمنازل والبنية التحتية.

وشهدت الساعات الأخيرة اقتحامات واسعة لبلدات قباطية وكفردان والزبابدة وبرطعة، رافقها اندلاع مواجهات عنيفة، استخدم خلالها الاحتلال الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة فتى (17 عامًا) بجراح خطيرة في بلدة عنزا.

وداهمت قوات الاحتلال عدداً من منازل الشهداء والمطاردين، وعلّقت إخطارات بهدم منازل، فيما واصلت جرافاتها عمليات التدمير لا سيما في محيط مخيم جنين.

ومنذ بدء العدوان في 21 يناير، استشهد 42 مواطنًا، وهُدم أكثر من 600 منزل بشكل كامل، فيما نزح نحو 22 ألف مواطن قسريًا نتيجة للدمار الواسع، وسط استمرار منعهم من العودة إلى منازلهم.