مقتل 5 جنود وإصابة 10 في كمين للمقاومة شمال غزة

أعلنت منصات للمستوطنين، فجر اليوم الثلاثاء، مقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة 10 آخرون على الأقل في عملية كبيرة نفذتها المقاومة ببيت حانون شمال قطاع غزة.

وبحسب المنصات، وقع الحادث عندما فجر مقاتلو المقاومة عبوة ناسفة في مدرعة كانت تقل جنودا ثم استهدفوا روبوتا محملا بالذخيرة بقذيفة مضادة للدروع، خلال تجهيزه.

كما استهدفت المقاومة أيضا قوة الإنقاذ التي هرعت لمكان الحادث، فيما تحدثت المنصات عن جنود مفقودين بعد الحادث لكنه عاد وأكد العثور على جثثهم محترقة تماما، وقال إن هذا الحدث من أصعب الأحداث التي تعرض لها الجنود منذ بداية الحرب.