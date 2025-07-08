مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة في يومها الـ640

ارتقى أربعة شهداء على الأقل، بينهم رضيعة تبلغ من العمر 5 شهور، في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة الريس يؤوي نازحين قرب كيرفور في حي تل الهوا جنوب مدينة غزة، فجر اليوم الثلاثاء.

ويأتي هذا التصعيد في ظل تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدوانها الإجرامي على المدنيين في قطاع غزة، مع بدء محادثات تهدف للوصول إلى وقف إطلاق نار.

ووفق وزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 57,523 شهيدًا، فيما بلغ عدد الجرحى 136,617 مصابًا، في إطار العدوان المتواصل والممنهج.

وفي حصيلة اليوم الإثنين وحده، استُشهد أكثر من 76 فلسطينيًا، في قصف عنيف استهدف مناطق متفرقة من القطاع، وتركّز بشكل خاص على المنطقة الوسطى.

وأسفر قصف طيران الاحتلال على دوار غراب بالمخيم الجديد في النصيرات عن استشهاد 11 مواطنًا وإصابة أكثر من 70 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال.

والمستشهدون هم: شادي أبو هربيد، أحمد يوسف راضي، خليل باسل شاهين، أحمد أبو حية، محمد عدنان الطويل، أيمن محمد الدنف، الطفلة سعاد ناصر أبو قص، إبراهيم أبو جري، جمال أبو شاويش، عبد الرؤوف حمدان، وسائد صالح أبو حمد.

وفي تطور آخر، أعلن عن استشهاد المواطن معين نعيم أبو عودة متأثرًا بجراحه في قصف سابق على حي الأمل غربي خان يونس، كما ارتقى الشهيدان محمد الجماصي وبسمة كمال رحمي في قصف استهدف منزلًا لعائلة الجماصي بجوار مسجد الإيبكي في حي التفاح شرق غزة.

على الصعيد الإنساني، أعلن مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح عن تعطل المولد الكهربائي الرئيسي وانعدام قطع الغيار لإصلاحه، محذرًا من نفاد الوقود خلال ساعات، ما يهدد بتوقف الخدمات الصحية لأكثر من نصف مليون إنسان في المحافظة الوسطى.

في المقابل، قالت وزارة الصحة إن منظمة الصحة العالمية ستُدخل اليوم شاحنات أدوية ومستلزمات طبية إلى مستشفيات غزة، لكنها لا تحتوي على أي مواد غذائية.

ودعت الوزارة الأهالي والجهات المعنية إلى حماية هذه القافلة وتأمين وصولها لإنقاذ حياة المرضى والجرحى.

وتستمر جرائم الاحتلال على وقع صمت دولي وعجز إنساني، وسط تصاعد في أعداد الضحايا وتدهور كارثي في الأوضاع الصحية والمعيشية داخل القطاع المحاصر.