استشهاد 6 أسرى محررين في قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين بمواصي خان يونس

نعت مؤسسة إعلام الأسرى، اليوم الثلاثاء، ستة من الأسرى الفلسطينيين المحررين الذين ارتقوا شهداء في مجزرة دامية ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، عبر استهداف مباشر لخيام النازحين في مواصي خان يونس وبلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وقال المكتب في بيان نعي صادر عنه:

"بقلوب مؤمنة بقضاء الله، وبكل فخر ووجع، نزف كوكبة جديدة من الأسرى المحررين الذين ارتقوا شهداء على ثرى غزة الطاهر، بعد أن عاشوا أعوامًا من القهر في سجون الاحتلال، وواصلوا مسيرتهم النضالية بعد تحررهم أو نفيهم قسرًا إلى القطاع".

والشهداء الستة الذين ارتقوا هم:

1. أمجد أبو عرقوب – من الخليل

2. محمود أبو سرية – من جنين

3. بلال زراع – من رام الله

4. رياض عسلية – من القدس

5. ناجي عبيات – من بيت لحم (من مبعدي كنيسة المهد)

6. محمود إبراهيم الدحبور – من نابلس

وأوضح المكتب أن معظم الشهداء هم من الأسرى المحررين في صفقة وفاء الأحرار (شاليط)، وبعضهم من مبعدي كنيسة المهد عام 2002، مشيرًا إلى أن الاحتلال يواصل استهداف الأسرى المحررين بشكل ممنهج، في محاولة لتصفية رموز المقاومة الفلسطينية ومن كان لهم دور نضالي فاعل.

وأكد البيان أن هذه الجريمة الصهيونية الجديدة تندرج ضمن سياسة الاغتيال المنظم بحق الأسرى المحررين في قطاع غزة، الذين اختاروا أن يكونوا صوتًا لقضيتهم ومكمّلين لطريق الحرية.

واختتم مكتب إعلام الأسرى بيانه بالتأكيد على أن دماء الشهداء لن تذهب سدى، بل ستكون وقودًا لغضب شعبنا ومقاومته، مشددًا على تحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، داعيًا إلى موقف وطني موحّد لحماية الأسرى المحررين وعائلاتهم من آلة القتل والاستهداف.