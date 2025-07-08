الصحة :ارتفاع مقلق في تسجيل حالات الاصابة بالحمى الشوكية بين أطفال غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع مقلق في تسجيل حالات الاصابة بالحمى الشوكية في قطاع غزة، وسط تدهور صحي وانساني، وبيئي غير مسبوق ، بسبب استمرار الحرب والحصار على القطاع.

وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقته "الرسالة نت " أنها سجلت زيادة واضحة في عدد الحالات المشتبه بها والمؤكدة للحمى الشوكية "خاصة بين الأطفال اقل من خمسة سنوات ،وهي الفئة الأكثر عرضة للمرض ومضاعفاته الخطيرة .

ونوهت إلى تراجع مستوى الرعاية الصحية بخروج المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية وتدميرها والتدهور الكبير في الأرصدة الدوائية ونقص تطعيمات الأطفال يحد من جهود الاستجابة الطارئة.

واشارت الوزارة إلى وجود عوامل خطيرة دفعت بالحالة الصحية العامة في قطاع غزة لتكون مجالاً خصباً لانتشار وتفشي الأمراض خاصة بين الفئات العمرية الأكثر ضعفا، وأقل مناعة وهم الأطفال وكبار السن والحوامل.

واضافت " الأوضاع الكارثية في مراكز الايواء والنقص الحاد في مياه الشرب وانتشار مياه الصرف الصحي وتراكم النفايات يدفع بالأوضاع الصحية الى المزيد من التدهور".

ووجه وزارة الصحة نداء عاجلا الى كافة الجهات المعنية بالتدخل الفوري وتحسين الظروف الصحية والمعيشية للحد من انتشار المرض وتعزيز قوائم الأدوية اللازمة للحالات التي يتم تأكيد اصابتها بالمرض والتطعيمات الضرورية.

كما ودعت الوزارة المواطنين الكرام الى اتباع طرق الوقاية والارشادات الطبية المناسبة لتعزيز الوقاية من المرض والحد من خطورة التفشي بين الأطفال.