إصابات ونزوح جماعي جراء توغل مفاجئ للاحتلال في خانيونس

شهدت منطقة المسلخ التركي جنوب مدينة خانيونس، صباح اليوم الأربعاء، توغلاً مفاجئًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي، تخلله إطلاق كثيف للنار وقنابل الغاز من دبابات الاحتلال باتجاه منازل المدنيين ومراكز الإيواء، ما أسفر عن عدد كبير من الإصابات في صفوف النازحين.

وأفادت مصادر محلية أن جرافات الاحتلال شرعت بتجريف أراضٍ ومقبرة في المنطقة، تحت غطاء من النيران، فيما اضطر عدد كبير من المواطنين إلى النزوح من أماكن تواجدهم هربًا من القصف المباشر.

وتُعد هذه العملية واحدة من أعنف التوغلات المفاجئة التي تشهدها خانيونس منذ أسابيع، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية جديدة بحق العائلات التي فرت مؤخرًا من مناطق المواجهات شمال وجنوب القطاع.