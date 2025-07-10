الشرطة تصدر تعميمًا بشأن التداول الإجباري بجميع فئات العملة المتداولة في قطاع غزة

أصدرت المديرية العامة للشرطة في قطاع غزة، اليوم الخميس 10 يوليو 2025، تصريحًا رسميًا تؤكد فيه إلزام جميع الجهات والمواطنين، وخاصة التجار وأصحاب البسطات والعاملين في الأسواق، بضرورة التداول بجميع الفئات النقدية من العملة القانونية، بما يشمل الفئات (10، 20، 50 شيكل) بإصداراتها القديمة والجديدة، والأوراق المهترئة بشرط احتوائها على الرقم التسلسلي الكامل وألا تكون مزورة.

وأكدت الشرطة أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحفاظ على المصلحة العامة وتنظيم الحركة التجارية، مشيرة إلى أن الفرق المختصة من لجان التفتيش والجهات الرقابية ستباشر مهامها اعتبارًا من يوم الأحد 13 يوليو 2025، لمتابعة مدى التزام الجميع بهذا القرار.

وشددت المديرية على أن كل من يخالف التعليمات سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية والإجراءات المشددة، داعية المواطنين للتعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال الفرق المنتشرة في الأسواق والميادين العامة.