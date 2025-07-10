35 شهيدًا في غارات إسرائيلية منذ فجر اليوم والوضع الطبي في غزة (كارثي)

أعلنت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة أن عدد الشهداء ارتفع إلى (35 شهيدًا) جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ فجر اليوم، من بينهم (17 شهيدًا) في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وفي تصريحات لمدير المستشفيات الميدانية في غزة نقلها (التلفزيون العربي)، أكّد أن (الوضع الطبي كارثي) نتيجة الاستهداف المباشر للمستشفيات ومراكز العلاج، محذرًا من انهيار وشيك للقطاع الصحي بالكامل.

وأشار إلى أنه (لا توجد أسرّة متوفرة) في المستشفيات بسبب التدفق الكبير للمصابين، في وقت تواصل فيه دبابات الاحتلال قصف خيام النازحين، بمن فيها من (أطفال ونساء)، ما دفع مئات العائلات إلى الفرار وسط حالة من الذعر.

وأوضح أن قوات الاحتلال قصفت (مركزًا طبيًا تابعًا للأونروا) كان يضم مرضى وجرحى، ما أدى إلى إصابات مباشرة وخلّف دمارًا واسعًا.

كما حذّر من أن (المستشفيات مهددة بالتوقف عن العمل) خلال ساعات في حال استمرار نفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات، مؤكدًا أن (دبابات الاحتلال باتت قريبة من مجمع ناصر الطبي) في خانيونس، ما يهدد حياة المرضى والطاقم الطبي داخله.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وسط تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية، وعجز دولي عن وقف المجازر بحق المدنيين