الأوقاف: الاحتلال نبش قبور الشهداء وجرف المقبرة التركية غربي خانيونس

اتهمت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، يوم الجمعة، قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب "جريمة مروعة" تمثلت باقتحام المقبرة التركية الواقعة في منطقة المواصي غربي محافظة خانيونس، فجر الخميس باستخدام الدبابات والجرافات العسكرية.

وأوضحت الوزارة في بيان وصل "الرسالة نت"، أن قوات الاحتلال قامت بتجريف ونبش عدد من القبور وسرقة جثامين الموتى والشهداء، ووصفت ما جرى بأنه "انتهاك صارخ لحرمة المقابر وكرامة الإنسان بعد وفاته، لا يُقرّه دين ولا قانون".

وأضافت أن العملية تزامنت مع تجريف وتدمير مخيمات نازحين محيطة بالمقبرة، ما أدى إلى تشريد مئات العائلات التي لجأت إلى تلك المنطقة هربًا من الموت.

وأكدت وزارة الأوقاف أن ما جرى يمثل "تعديًا على القيم الدينية والإنسانية، وانتهاكًا للمواثيق الدولية التي تحظر المساس بحرمة الموتى"، مشيرةً إلى أن الاحتلال دمّر نحو 40 مقبرة بشكل كلي أو جزئي من أصل 60 مقبرة في قطاع غزة منذ بداية الحرب.

ودعت الوزارة المؤسسات القانونية والحقوقية الدولية إلى فتح تحقيق عاجل في الحادثة، واتخاذ خطوات جدية لوقف الانتهاكات المتكررة، ومحاسبة المسؤولين عنها، والعمل على حماية المقابر والمقدسات الإسلامية في فلسطين.