الصحة: 59 شهيدًا و208 إصابة حصيلة العدوان خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، عن وصول 59 شهيدًا، من بينهم 9 شهداء تم انتشالهم من تحت الأنقاض، و208 إصابة إلى مستشفيات القطاع، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأكدت الوزارة أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب استمرار العدوان وخطورة الأوضاع الميدانية.

وبذلك، ارتفعت الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى:

57,882 شهيدًا

138,095 إصابة

كما أوضحت الوزارة أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ بدء التصعيد في 18 مارس 2025 بلغت:

7,311 شهيدًا

26,054 إصابة

شهداء لقمة العيش:

في سياق متصل، قالت الوزارة إن عدد شهداء المساعدات الذين وصلوا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 17 شهيدًا وأكثر من 53 إصابة، لترتفع الحصيلة الإجمالية لشهداء “لقمة العيش” إلى:

805 شهيدًا

5,252 إصابة

ويواصل الاحتلال ارتكاب المجازر بحق المدنيين، في وقتٍ يعيش فيه القطاع أوضاعًا إنسانية كارثية في ظل الحصار ونفاد مقومات الحياة.