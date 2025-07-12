الهندي: لن نستسلم لخرائط الاحتلال واتفاق الإطار يجب أن يضمن الانسحاب ووقف العدوان

أكد نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور محمد الهندي، في تصريحات لقناة الجزيرة اليوم السبت، أن الخيارات أمام المقاومة محدودة والمطروح هو الاستسلام، مشددًا على أن ما يجري محاولة إسرائيلية لفرض وقائع ميدانية بالقوة، وهو ما لن تقبله المقاومة بأي حال على حد تعبيره.

وأضاف أن ما يجري على الأرض ليس فقط صمودًا للمقاومة، بل صمود أسطوري للشعب الفلسطيني بأكمله، مشيرًا إلى أن الوفد المفاوض الفلسطيني أبدى مرونة كبيرة من أجل وقف العدوان، لكن الاحتلال توهّم أن هذه المرونة تعني ضعفًا أو استعدادًا للاستسلام، وهو ما اعتبره قراءة خاطئة تمامًا من جانب إسرائيل.

وقال نائب الأمين العام إن الاحتلال يسعى لإجبار الفلسطينيين على القبول بما نسبته 40% فقط من مساحة قطاع غزة، عبر فرض "محور موراغ" ومناطق عازلة، وهو ما وصفه بأنه مرفوض تمامًا.

وأكد أن الوقت ليس في صالح الاحتلال، وأن التقدم الميداني يعني مزيدًا من الاستنزاف لقواته، مشددًا على أن الاستنزاف والوقت في صالح المقاومة، وأنه "لسنا جبناء لنقبل باتفاق إطار يؤدي إلى الاستسلام".

وأوضح أن اتفاق الإطار الذي يجري الحديث عنه يجب أن يتضمّن وقف العدوان، وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة، وضمانات حقيقية، بالإضافة إلى آلية عادلة لتوزيع المساعدات.

وختم بالتأكيد أن الاحتلال يمارس حربًا نفسية، ولكن المقاومة لن تنجر إلى توقيع اتفاقات فارغة أو تستسلم لـ"مصائد الموت" التي تحيط بالمساعدات الإنسانية