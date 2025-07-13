مظاهرات في مدن أوروبية وعربية رفضًا لحرب الإبادة على غزة

شهدت مدن وعواصم أوروبية وعربية، السبت، مظاهرات ووقفات احتجاجية واسعة، تنديدًا بحرب الإبادة المستمرة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وللمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، ورفع الحصار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى السكان المنكوبين.

ميلانو:

في مدينة ميلانو الإيطالية، نظّمت مسيرة شعبية جابت شوارع المدينة، طالب خلالها المشاركون بإنهاء جميع أشكال التعاون السياسي والاقتصادي مع "إسرائيل"، احتجاجًا على جرائم الحرب المرتكبة في غزة.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بإلغاء الاتفاقيات والشراكات بين الحكومة الإيطالية و"إسرائيل". وأكدوا أن الاستمرار في هذا التعاون يضع إيطاليا في موقع المتواطئ مع الانتهاكات الجسيمة بحق الفلسطينيين، خاصة في ظل تصويت روما مؤخرًا ضد تعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية مع الاحتلال.

ستوكهولم:

وفي العاصمة السويدية ستوكهولم، شارك حشد من المتضامنين في مظاهرة احتجاجية، دعوا خلالها إلى محاسبة "إسرائيل" على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في غزة، ووصفوا ما يحدث بأنه إبادة جماعية ممنهجة.

وطالب المتظاهرون حكومتهم والمجتمع الدولي باتخاذ خطوات فعلية، من بينها فرض العقوبات، ووقف تصدير الأسلحة، ووقف سياسة الإفلات من العقاب.

برلين ولندن

في برلين، نظّم ناشطون وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان الألماني، دعوا خلالها إلى وقف تصدير الأسلحة لـ"إسرائيل"، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه في غزة. وطالبوا الحكومة الألمانية بتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتوقف عن دعم العدوان.

وقد منعت الشرطة الألمانية مظاهرة أخرى، وفرضت طوقًا أمنيًا على المشاركين، واعتقلت عددًا منهم، في خطوة قوبلت بانتقادات حادة من النشطاء الذين اعتبروها محاولة لتكميم الأصوات.

وفي لندن، اعتقلت الشرطة البريطانية نحو 40 شخصًا شاركوا في وقفة أمام البرلمان، رفعوا خلالها شعارات ترفض الحرب على غزة، وتطالب بوقف دعم "إسرائيل". كما شهدت مدن بريطانية أخرى فعاليات مماثلة.

تونس

في العاصمة التونسية، نُظّمت وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بدعوة من جمعية "أنصار فلسطين"، تحت شعار: "المقاومة تدك العدو.. خان يونس تسطّر الملحمة وبيت حانون مقبرة الغزاة".

ورفع المشاركون شعارات تضامنية مع غزة، من أبرزها:

"الشعب يريد وقف الإبادة"،

"لا تفاوض، لا صلح"،

"بالروح بالدم نفديك يا فلسطين".

وقال رياض الزحافي، عضو الجمعية، إن هذه هي الوقفة رقم 91 منذ بدء العدوان، مضيفًا: "نريدها أن تكون صوتًا للمقاومة الفلسطينية، التي ما زالت تصنع معجزات رغم النار والحصار"

حصيلة ثقيلة وصمت دولي

تواصل "إسرائيل"، بدعم أمريكي وغربي مطلق، حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أسفرت حتى الآن عن نحو 196 ألف شهيد وجريح، بينهم عشرات الآلاف من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 10 آلاف مفقود ومئات آلاف المهجّرين قسرًا، وسط دمار شبه كامل للبنية التحتية في القطاع.

ورغم اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية حول العالم، لا يزال الموقف الرسمي للعديد من الدول الكبرى متواطئًا، وسط غياب أي إجراءات رادعة تضع حدًا لهذا العدوان المتواصل.