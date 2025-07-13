الأونروا: 112 طفلاً يُشخَّصون يوميًا بسوء التغذية

أكدت المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في تصريحات لقناة الجزيرة، أن قطاع غزة يشهد أوضاعًا إنسانية متدهورة، مع تشخيص 112 طفلًا يوميًا بسوء التغذية منذ بداية العام الجاري.

وأوضحت أن الأونروا تواجه تحديات كبيرة، أبرزها النقص الحاد في المستلزمات الطبية، ما يُقوّض قدرة الفرق الطبية على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة، خصوصًا في ظل انتشار الأمراض وسوء التغذية بين الأطفال.

وأضافت أن نقص الوقود في غزة بلغ مستويات حرجة، مشيرة إلى أن غياب كميات كافية من الوقود يهدد بانهيار شامل للجهود الإنسانية، ويؤثر مباشرة على تشغيل المستشفيات، ومراكز توزيع المساعدات، ومحطات تحلية المياه والصرف الصحي.

وطالبت المتحدثة بضرورة توفير إمدادات عاجلة من الوقود والمستلزمات الطبية لضمان استمرار العمل الإنساني في القطاع المحاصر.