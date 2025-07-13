60 شهيداً في غزة منذ فجر اليوم بينهم 21 في النصيرات و12 في مجزرة سوق السامر

أفادت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة بارتفاع عدد الشهداء منذ فجر اليوم الأحد إلى 60 شهيداً، جراء سلسلة غارات إسرائيلية دموية استهدفت مناطق متفرقة من القطاع، في ظل تصاعد الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.

وأكدت المصادر أن 21 مواطناً استشهدوا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، من بينهم 17 شهيداً، أغلبهم من الأطفال، في مجزرة مروعة استهدفت تجمعاً للمواطنين أثناء تعبئتهم الماء.

وفي مدينة غزة، ارتفعت حصيلة الشهداء جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف سوق السامر الشعبي وسط المدينة إلى 12 شهيداً، إضافة إلى عشرات الإصابات، معظمها خطيرة وبالغة، ما يرجّح ارتفاع الحصيلة خلال الساعات القادمة.

كما استشهد 10 أفراد من عائلة واحدة، بينهم نساء وأطفال، في مجزرة ارتكبها الاحتلال باستهداف منزل سكني غرب النصيرات، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تحاول انتشال المصابين من تحت الأنقاض، وسط نقص حاد في المعدات والكوادر الطبية.

تأتي هذه المجازر في وقت يواصل فيه الاحتلال حصاره المشدد على القطاع، مانعاً دخول الوقود والمساعدات، مما يهدد بانهيار كامل للمنظومة الصحية والإنسانية في غزة.