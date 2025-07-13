الدفاع المدني ينفذ 35 مهمة بغزة خلال 24 ساعة

نفذت طواقم الدفاع المدني في محافظات قطاع غزة منذ صباح أمس السبت، وحتى صباح يوم الأحد، 35 مهمة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.

وأوضح المكتب الإعلامي للدفاع المدني أن هذه المهمات تضمنت 5 مهمات إطفاء، و5 مهمات إنقاذ، و15 مهمة إسعاف، و9 مهمات أخرى.

ففي محافظة الشمال، تمكنت الطواقم من التعامل مع إصابة إثر استهداف خيمة نازحين لعائلة "عوض الله" في شارع النصر.

وأوضح المكتب أنه تم انتشال شهيد و13 إصابة من منتظري المساعدات في منطقة السودانية، إثر استهدافهم برصاص إسرائيلي، مضيفًا أنه تم نقل حالات مرضية من مناطق مختلفة إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وفي محافظة غزة، تمكنت الطواقم من انتشال شهيد وإصابات إثر استهداف شقة سكنية لعائلة "الداية" في منطقة الصبرة.

وأشار المكتب إلى أنه تم انتشال 7 شهداء وعدد كبير من الإصابات، من منزل لعائلة "ياسين" في محيط مسجد الشافعي بحي الزيتون، مردفًا أنه تم التعامل إصابات في منزل لعائلة "جراده" في منطقة عسقولة.

وفي المحافظة الوسطى، تمكنت الطواقم من انتشال شهيدين وإنقاذ 5 مصابين من تحت الأنقاض، إثر استهداف منزل سكني في منطقة السوارحة وسط القطاع.

وفي محافظة خان يونس، تمكنت الطواقم من التعامل مع إصابتين إثر استهداف مواطنين في شارع البحر بخان يونس، وتم نقلهما إلى مستشفى العودة.

ولفت المكتب إلى أنه تم التعامل مع إصابتين إثر استهداف طائرة مسيرة لنازحين في الكلية التطبيقية، منوهًا إلى أنه تم التعامل مع إصابتين برصاص طائرة مسيرة "كواد كابتر" في ميناء خانيونس ومنطقة الشاعر.

أما في محافظة رفح، تمكنت الطواقم من التعامل مع إصابة إثر حادث سير عند استراحة "كرزة".

وذكر المكتب أنه تم التعامل مع إصابة، ونقلها إلى مستشفى الصليب الأحمر في محيط الجمعية الثقافية.