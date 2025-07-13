التجمع الوطني للعشائر يحذر من التعامل مع شركة GHF الأمريكية



أصدر التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية بيانًا تحذيريًا شديد اللهجة بشأن تواصل شركة أمريكية تُدعى GHF مع عدد من المخاتير الفلسطينيين، وطلبها الحصول على قوائم بيانات من جهات محلية.

وأكد التجمع في بيانه أن الشركة المذكورة "تعمل كوكيل أمني وعسكري لصالح الاحتلال"، محذرًا من "خطورة الانخراط في أي شكل من أشكال التعامل معها، لما يشكّله ذلك من تهديد مباشر على أمن واستقرار المجتمع الفلسطيني".

وأضاف البيان:"لن نأكل من يد شاركت في قتلنا؛ فقد تجاوز عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء نشاط هذه الشركة 800 شهيد، إضافة إلى أكثر من 5 آلاف مصاب، وأكثر من 50 مفقودًا، في جرائم لا تزال مستمرة بحق أبناء شعبنا".

وشدد التجمع على أن "من يختار التعامل مع هذه الجهة المشبوهة يتحمّل المسؤولية الكاملة عن قراره وسلوكه"، مشيرًا إلى أن المخاتير الذين يتورطون في التعاون معها "سيخضعون للمساءلة الوطنية والقانونية والأمنية والعشائرية، كما سيتم سحب أختامهم من الجهات المختصة".

وأكد البيان أن موقف التجمع "ثابت وراسخ في حماية النسيج الوطني، والحفاظ على كرامة ودماء أبناء الشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات لاختراق الصف الوطني من خلال أدوات مشبوهة أو مظلات أجنبية".