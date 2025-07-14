قيادي فلسطيني: تصريحات السلطة والاحتلال منسقة وتستهدف تشويه المقاومة

أكد قيادي فلسطيني بارز، في تصريح خاص، أن التصريحات الصادرة عن أركان الاحتلال وقادة السلطة الفلسطينية في رام الله تحمل نفس النبرة والهدف، وهي منسقة سياسيًا وإعلاميًا بهدف ضرب المقاومة والتحريض عليها.

وأوضح أن المقاومة الفلسطينية لا تسعى إلى السيطرة على الحكم أو السلطة، وقد أكدت موقفها هذا مرارًا خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن فرصًا عديدة توفرت أمامها لإدارة قطاع غزة لكنها قوبلت بالرفض من قبل السلطة التي وضعت المزيد من الشروط والعقبات.

وأضاف أن قيادة السلطة الفلسطينية تعمل على زج المقاومة في ملفات لا تمت لاختصاصها بصلة، وتحاول ربط أزماتها وفسادها بالمقاومة، ضمن برنامج تحريضي صاغته حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، خاصة في ظل غياب أي جهد حقيقي من السلطة لمساندة غزة في ظل حرب الإبادة والحصار.

وأشار إلى أن السلطة تسعى لنشر الفوضى في غزة وتحويلها إلى ساحة صراعات داخلية بهدف نزع سلاح المقاومة، وهو مطلب إسرائيلي متكرر. ولفت إلى أن سجل السلطة يظهر دعمًا واضحًا للحصار منذ أكثر من 17 عامًا، وفرض عقوبات قاسية على سكان القطاع في 2017 شملت قطع رواتب ومنع العلاج والدواء.

وانتقد القيادي بشدة ما وصفه بـ"تخاذل السلطة" في الضفة الغربية إزاء تصاعد جرائم الاحتلال وتوسع الاستيطان، مقابل تنفيذ تعليمات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في ملاحقة المقاومين وتسليمهم.

وختم بالقول إن الشعب الفلسطيني يعي الدور المفضوح والمنسق بين السلطة والاحتلال، ولن تنجح هذه المحاولات في تغيير المواقف الوطنية الثابتة، مؤكدًا أن "التغيير قادم، وعدالة التاريخ لن ترحم من تخلّى عن شعبه وقضيته".