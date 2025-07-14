مصر تكذّب مزاعم الاتحاد الأوروبي بشأن تعهد الاحتلال بتحسين الوضع الإنساني في غزة

نفت مصر صحة ما أعلنه الاتحاد الأوروبي حول تعهد الاحتلال الإسرائيلي بتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدة أن شيئًا لم يتغير على أرض الواقع منذ الاتفاق المزعوم.

وقال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في تصريحات للصحفيين قبيل اجتماع الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط في بروكسل، اليوم الإثنين، إن "الأوضاع الإنسانية في غزة لا تزال كارثية"، مضيفًا: "لم يحدث أي تحسن فعلي رغم ما يُقال عن تفاهمات مع الاحتلال بشأن استئناف المساعدات".

وأكد عبد العاطي أن المعابر لا تزال مغلقة بشكل شبه كامل، والمساعدات الإنسانية تواجه عراقيل مستمرة، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع يهدد بانهيار كامل في القطاع، وسط تصاعد المجاعة ونقص الأدوية والوقود.

ويأتي هذا التصريح ليناقض ما أعلنه ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين في وقت سابق، بشأن التزام الاحتلال بفتح المعابر وتسهيل دخول المساعدات، وهي تصريحات واجهت انتقادات واسعة من مؤسسات فلسطينية وحقوقية وصفتها بـ"المنفصلة عن الواقع".