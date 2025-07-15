هآرتس: ارتفاع غير مسبوق في حالات انتحار الجنود

كشفت صحيفة هآرتس العبرية، عن ارتفاع غير مسبوق في حالات الانتحار بين جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال خدمتهم الفعلية، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في أكتوبر 2023.

وأوضحت الصحيفة أن ما لا يقل عن 15 جنديًا أقدموا على الانتحار منذ بداية عام 2025، مقارنة بـ21 جنديًا خلال عام 2024، في حصيلة تُعدّ من الأعلى خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب التقرير، فإن غالبيّة المنتحرين خلال الحرب كانوا من جنود الاحتياط الذين استدعوا للخدمة الفعلية، وشاركوا في معارك برية أو عمليات عسكرية، أدت إلى تدهور حالتهم النفسية.

وذكرت هآرتس أن "نسبة كبيرة من هؤلاء الجنود تعرضوا لصدمات قتالية قاسية"، تركت آثارًا نفسية حادة، وأدت إلى سلوكيات انعزالية وأعراض اكتئاب شديدة، لم تتم معالجتها بشكل فعّال داخل المنظومة العسكرية.

وكانت آخر حالة انتحار موثقة قد سُجّلت خلال الأسبوع الماضي، عندما أقدم جندي احتياط يبلغ من العمر 32 عامًا على الانتحار داخل قاعدة عسكرية جنوب الأراضي المحتلة، بعد عودته من جبهة غزة.