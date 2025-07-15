الخارجية القطرية: مفاوضات الدوحة لا تزال بمرحلتها الأولى

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، إن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا تزال في المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أن فرق التفاوض والوسطاء لا تزال موجودة في الدوحة.

وأوضح المتحدث في تصريحات تابعتها "الرسالة نت"، أن المفاوضات الحالية تهدف إلى التوصل إلى اتفاق مبادئ، مؤكدًا أن الجهود تُبذل على مدار الساعة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع.

وأضاف أن اللقاءات مستمرة في الدوحة بشأن غزة، وذلك في سبيل التوصل إلى إطار تفاوضي بين الأطراف المعنية، موضحًا أن الاجتماعات مع طرفي الصراع تتم بشكل منفصل.

وفي سياق آخر، أدان المتحدث باسم الخارجية السياسات الإسرائيلية، واصفًا إياها بـ"غير المسؤولة"، مضيفًا: "لا يمكننا أن نقبل حالة غياب المساءلة للسلوك العبثي الإسرائيلي في المنطقة"، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل لإيقاف هذا السلوك.

والأسبوع الماضي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية إن المفاوضات الجارية بين حركة "حماس" و"إسرائيل" في الدوحة حاليا، تتعلق بالإطار التفاوضي، مشيرا أنه من المبكر إعطاء انطباعات حولها، أو وضع جداول زمنية.

وبين الأنصاري أن "الطرفين" (الوفد الممثل لحماس والوفد الممثل لإسرائيل) منخرطان بشكل إيجابي في المفاوضات، وأن أي تصعيد على الأرض يؤثر على الوساطة.

وأضاف، أنّ "المفاوضات مستمرة حتى التوصل إلى اتفاق ولا نضع جداول زمنية لتحقيق ذلك".