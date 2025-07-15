الصحة: 93 شهيدا و 278 إصابة في غزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن وصول 93 شهيدا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية نتيجة حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة.

وذكرت "الصحة"، في تقريرها اليومي الذي تلقته "الرسالة نت" اليوم الثلاثاء، أن مستشفيات القطاع تعاملت مع 93 شهيدا، بينهم 5 شهداء "انتشال"، و 278 إصابة.

وأشارت إلى أن عددا من الضحايا لازالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وبلغت حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات خلال 24 ساعة الماضية 6 شهداء، وأكثر من 29 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات 844 شهيدا وأكثر من 5,604 إصابة.

وارتفعت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس/ آذار الماضي إلى 7,656 شهيداً، و27,314 إصابة.

فيما ارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، إلى 58 ألفًا و 479 شهيدًا، بالإضافة لـ 139 ألفًا و 355 جرحى بإصابات متفاوتة بينها خطيرة وخطيرة جدًا.