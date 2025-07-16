مصدر في المقاومة لـ"الرسالة": الاحتلال يمارس الكذب والتضليل في ملف المفاوضات

كشف مصدر في المقاومة الفلسطينية لـ"الرسالة نت" عن أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس حملة تضليل وخداع بشأن مجريات المفاوضات، مشيرًا إلى أن "ما يروّجه حول تحقيق تقدم ليس سوى أكاذيب إعلامية تستهدف خداع الرأي العام".

وأوضح المصدر أن الاحتلال يواصل تعنته في المفاوضات عبر رفضه الانسحاب من قطاع غزة، ورفضه إدخال المساعدات الإنسانية، ووقف العدوان المتواصل على المدنيين الفلسطينيين، وهو ما يعرقل التوصل لأي اتفاق حقيقي لوقف إطلاق النار.

وأكد المصدر أن المقاومة متمسكة بضرورة إدخال المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية بشكل حر وكريم، عبر المؤسسات الدولية والأممية، وليس من خلال الآليات الإسرائيلية التي شاركت في ارتكاب المجازر بحق أبناء شعبنا، وتسببت في سقوط آلاف الشهداء والمصابين، خصوصًا خلال عمليات توزيع المساعدات.

وأشار إلى أن المفاوضات "تراوح مكانها منذ مساء الأربعاء الماضي، دون تسلم أي خرائط أو مقترحات جديدة من الوسطاء"، لافتًا إلى أن المقاومة لا تزال تتواصل مع الوسطاء، وتُبدي جدية كاملة في التعامل مع كل الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب.

وشدد المصدر على أن هدف المقاومة هو "الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار، ورفع الحصار، وإنهاء حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على المدنيين في غزة منذ أكثر من تسعة أشهر".