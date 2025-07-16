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صحيفة هآرتس: الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل تدمير البنية التحتية في رفح بمعدلات كارثية

الرسالة نت - غزة

كشفت صحيفة هآرتس العبرية أن الجيش الإسرائيلي يدمر نحو 2000 مبنى شهريًا في مدينة رفح، منذ بدء عملياته العسكرية الواسعة في نيسان/ إبريل الماضي، ما أدى إلى دمار واسع النطاق في المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة.

ووفق الصحيفة، فإن نحو 89% من مباني مدينة رفح دُمّرت بشكل كلي أو جزئي، في حين تعرض نحو 70% من مباني قطاع غزة لأضرار جسيمة جعلتها غير صالحة للسكن، في مؤشر على حجم الكارثة الإنسانية والعمرانية التي تطال القطاع المحاصر.

وفي مدينة خانيونس، تشير المعطيات إلى أن نحو 63% من المباني قد تعرضت للتدمير، ما يعكس سياسة الأرض المحروقة التي تنتهجها قوات الاحتلال في مناطق واسعة من القطاع.

ويأتي هذا الدمار في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الذي خلّف مئات آلاف النازحين، وسط تحذيرات أممية من انهيار شامل في البنية التحتية والسكنية للقطاع.

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