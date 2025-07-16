حماس تدين العدوان الإسرائيلي على دمشق وتدعو لتحرك عربي وإسلامي ودولي

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في تصريح صحفي، العدوان الصهيوني الهمجي الذي استهدف العاصمة السورية دمشق ظهر اليوم، إضافة إلى كافة الاعتداءات التي تطال الأراضي السورية، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ لسيادة الدولة السورية وإرهاب منظم يهدف إلى تقويض استقرار البلاد ووحدة أراضيها.

واعتبرت الحركة أن هذا التصعيد الصهيوني يشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة واستقرارها، ويُعدّ امتداداً لسياسة الاحتلال القائمة على العدوان وتوسيع الهيمنة عبر القوة.

ودعت حماس جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة إلى إدانة هذا العدوان بشكل صريح، واتخاذ خطوات عملية وجادة لوقف عربدة الاحتلال، الذي لم يعد يهدد سوريا وحدها، بل أمن المنطقة ومصالح شعوبها جمعاء.

وصدر التصريح اليوم الأربعاء 21 محرّم 1447هـ، الموافق 16 تموز/ يوليو 2025م، عبر الموقع الرسمي للحركة.