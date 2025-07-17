9 شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف عناصر تأمين المساعدات شمال غزة

أفادت مصادر محلية أن طائرات مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت، مساء اليوم، مجموعة من عناصر تأمين المساعدات الإنسانية في منطقة التوام شمال قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء 9 شهداء وسقوط عدد من الجرحى.

ويُعد هذا الاستهداف حلقة جديدة في سلسلة اعتداءات الاحتلال المتواصلة بحق العاملين في الميدان الإنساني، رغم الظروف الكارثية التي يعيشها المدنيون في القطاع المحاصر، لا سيما في الشمال، حيث يُمنع السكان من الوصول الآمن إلى المساعدات.

ويُشار إلى أن منطقة التوام تُعد من أكثر المناطق تضرراً جرّاء العدوان، وتستهدف فيها قوات الاحتلال بشكل متكرر نقاط توزيع المعونات ومراكز الإغاثة.