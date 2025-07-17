عشائر غزة: الاحتلال ارتكب جريمة حرب باستهداف حماة المساعدات شمال القطاع

نددت الهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزة، اليوم الأربعاء 17 يوليو 2025، بالجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي صباحًا، والتي استهدفت بشكل مباشر عناصر تأمين المساعدات الإنسانية التابعين للجان العشائرية شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 8 من أبناء العائلات الفلسطينية.

وأكدت الهيئة في بيانها أن هذا الاستهداف يُعد "جريمة حرب مكتملة الأركان"، وانتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية، التي تُجرّم المساس بالعاملين في المجال الإنساني أو استهدافهم أثناء تأديتهم لواجبهم في إيصال المساعدات للمدنيين.

وقالت الهيئة إن الشهداء الذين ارتقوا كانوا يقومون بواجبهم الوطني والإنساني في حماية وتأمين وصول المساعدات لسكان شمال غزة، الذين يعانون من أوضاع إنسانية كارثية بفعل الحصار والعدوان المتواصل.

ودعت الهيئة المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والإنسانية إلى التدخل الفوري والعاجل لوقف جرائم الاحتلال، ومحاسبته على انتهاكاته، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل.