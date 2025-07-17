ألوية الناصر صلاح الدين: ملاحقة خلية عميلة متعاونة مع الاحتلال

أصدرت ألوية الناصر صلاح الدين، الذراع العسكري للجان المقاومة في فلسطين، بيانًا هامًا اليوم الخميس 22 محرم 1447هـ الموافق 17 يوليو 2025م، أعلنت فيه ملاحقة خلية عميلة يقودها المدعو "ياسر أبو شباب" بتهمة التعاون مع الاحتلال الصهيوني والإضرار بالجبهة الداخلية الفلسطينية.

وأكدت الألوية في بيانها أن هذه المجموعة "المأجورة" تعمل على تنفيذ مخططات الاحتلال لضرب النسيج الوطني الفلسطيني، محذّرة من التستر على أيّ من أفرادها، وداعية أبناء الشعب الفلسطيني إلى مقاطعتهم ونبذهم عشائريًا واجتماعيًا.

وشدد البيان على أن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة أصدرت قرارًا واضحًا بملاحقة هذه العصابة باعتبارها "خارج الصف الوطني"، محمّلة من يتواصل معهم مسؤولية التورط في الخيانة، ومؤكدة أن القرار قد فُعّل لدى الوحدات الأمنية وأمن المقاومة.

ودعت الألوية كل من يمتلك معلومات عن هذه الفئة إلى المبادرة بتقديمها إلى الجهات الأمنية، كما حثّت العملاء وقطاع الطرق على تسليم أنفسهم فورًا "قبل فوات الأوان"، محذّرة من تنفيذ القصاص بحقهم.

وفي ختام بيانها، وجّهت ألوية الناصر صلاح الدين تحية لأبناء الشعب الفلسطيني وعشائره التي تصدت لمحاولات اختراق الصف الوطني، مشيدة بدور العائلات في نبذ الخونة والمساهمة في إفشال المخططات الصهيونية.