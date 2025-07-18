وزارة الصحة بغزة: 17 ألف طفل يواجهون مرحلة خطرة من سوء التغذية

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، عن تفاقم الكارثة الإنسانية في ظل استمرار الحصار والمجاعة، مؤكدة وفاة 67 طفلًا نتيجة الجوع، من بينهم 10 أطفال توفوا منذ الثاني من آذار/ مارس الماضي.

وقالت الوزارة في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، إن نحو 17 ألف طفل في القطاع دخلوا المرحلة الخامسة من سوء التغذية الحاد، والتي تُعدّ الأكثر فتكًا وخطورة، وسط تحذيرات متصاعدة من انهيار النظام الصحي وانعدام مقومات الحياة.

وأشارت الوزارة إلى أن 100% من سكان قطاع غزة غير قادرين على التبرع بالدم، بسبب النقص الحاد في التغذية والضعف العام الناتج عن المجاعة، ما أدى إلى عجز كبير في توفير وحدات الدم اللازمة لإنقاذ الجرحى والمرضى.

وحذرت وزارة الصحة من وجود عشرات الأطفال المهددين بالوفاة نتيجة استمرار سياسة التجويع، مؤكدة أن استمرار الحصار ومنع إدخال الغذاء والدواء يُنذر بكارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة، تتطلب تحركًا عاجلًا من المؤسسات الدولية والحقوقية لوقف هذه الجريمة وإنقاذ أرواح الأبرياء.