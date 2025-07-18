"الأورومتوسطي": الموقف الأوروبي يكرّس الاحتلال ويغذّي الإبادة الجماعية في غزة

اتهم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ مع إسرائيل في استمرار المجازر والانتهاكات الجسيمة في قطاع غزة، مؤكدًا أن الموقف الأوروبي يسهم فعليًا في تغذية الإبادة الجماعية وتكريس الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية.

وقال المرصد في بيان رسمي إن اكتفاء الاتحاد الأوروبي بمراقبة التزام إسرائيل بالاتفاق الأخير لتحسين وصول المساعدات الإنسانية "عن كثب"، يعكس غيابًا فادحًا للإرادة السياسية لدى الاتحاد في الضغط الجاد لوقف الجرائم المتواصلة ضد المدنيين الفلسطينيين.

وأوضح أن هذا الموقف يُجسّد تواطؤًا مباشرًا، ويمنح إسرائيل ضوءًا أخضر لمواصلة استهداف السكان وتدمير مقومات بقائهم في غزة، معتبرًا أن الترويج الأوروبي لمساعي إدخال المساعدات دون معالجة جذور الأزمة يرتقي إلى شراكة فعلية في "هندسة التجويع"، على حد وصفه.

وانتقد البيان دور ما تُسمى بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، قائلاً إن دورها لا يخرج عن كونه الوجه الآخر للدور الدموي الذي يغض الطرف عن الجرائم مقابل كميات محدودة من المساعدات، وهو ما لا يرقى إلى مستوى الاستجابة الإنسانية المطلوبة.

واعتبر المرصد أن حصر الاتحاد الأوروبي لمطالبه في إرسال صناديق طعام إلى غزة، في ظل ما يتعرض له سكانها من دمار وتجويع ممنهج، يمثل خيانة صريحة للإنسانية، داعيًا إلى تحرّك أوروبي فوري يتجاوز بيانات "القلق" إلى خطوات عملية تضغط على إسرائيل لإنهاء الإبادة الجماعية ورفع الحصار عن القطاع.