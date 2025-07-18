وزارة الصحة: مئات المجوعين يصلون إلى أقسام الطوارئ في حالة إعياء شديد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، عن تدهور غير مسبوق في الأوضاع الصحية جراء تفاقم المجاعة التي تعصف بالسكان، مؤكدة أن "أعداداً كبيرة من المواطنين من مختلف الأعمار" بدأت تتوافد إلى أقسام الطوارئ في المستشفيات وهي تعاني من حالات إعياء شديد وإجهاد تام بسبب الجوع ونقص التغذية.

وفي تصريح صحفي عاجل، حذّرت الوزارة من أن المئات من المرضى الذين أنهكهم الجوع ونحلَت أجسادهم، باتوا عرضة لخطر الموت المحتم، نتيجة تخطي قدرة أجسامهم على الصمود في ظل استمرار الحصار ومنع إدخال الغذاء والدواء.

وأكدت الوزارة أن استمرار هذا الوضع دون تدخل دولي فوري وفعّال قد يؤدي إلى كارثة إنسانية واسعة النطاق، مطالبة المؤسسات الدولية والمنظمات الإنسانية بتحمل مسؤولياتها والضغط من أجل فتح المعابر وإدخال المساعدات الطبية والغذائية بشكل عاجل.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي فرض حصار خانق على القطاع منذ أكثر من تسعة أشهر، وسط تصاعد التحذيرات الأممية من مجاعة وشيكة تهدد حياة مئات الآلاف من السكان، وعلى رأسهم الأطفال والمرضى وكبار السن.