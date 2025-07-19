مئات الموريتانيين يطالبون بوقف الإبادة في غزة

تظاهر مئات الموريتانيين بالعاصمة نواكشوط، الجمعة، رفضا لاستمرار "إسرائيل" في حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة، وللمطالبة بوقف العدوان على الفلسطينيين.

وبدأت المظاهرات بعد صلاة الجمعة من أمام الجامع الكبير في نواكشوط، حيث رفع المشاركون علمي فلسطين وموريتانيا، ورددوا هتافات داعمة للفصائل المسلحة في غزة.

وتزامنت المظاهرة مع بدء كلمة أدلى بها أبو عبيدة متحدث كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، حيث استمع لها المشاركون مباشرة عبر مكبرات الصوت.

ودعت إلى تلك المظاهرات "المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني والدفاع عن القضايا العادلة"، وهي منظمة غير حكومية معنية بتنظيم الفعاليات الداعمة للشعب الفلسطيني.

ومنذ بداية الإبادة الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتواصل في موريتانيا حملات تضامن واسعة مع القطاع، بينما تتنافس الأوساط القبلية في جمع التبرعات للفلسطينيين المحاصرين.

ومنذ ذلك الوقت، ترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 198 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.