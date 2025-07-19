فصائل المقاومة: غزة تواجه إبادة جماعية وسط صمت دولي وتواطؤ أمريكي

أصدرت فصائل المقاومة الفلسطينية بياناً شديد اللهجة، أكدت فيه أن قطاع غزة يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة منذ أكثر من 21 شهراً، نتيجة "الحرب الإجرامية الفاشية" التي يقودها الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي وصمت دولي، وسط تدهور خطير في الأوضاع الصحية والمعيشية للسكان، وانتشار واسع للمجاعة والأمراض.

وقال البيان إن "مظاهر الموت الجماعي باتت جلية، خاصة في صفوف الأطفال والمرضى وكبار السن، الذين تنهار أجسادهم بسبب سوء التغذية وغياب الرعاية الصحية، في ظل نقص حاد في الغذاء والدواء والخدمات الطبية الأساسية"، محمّلاً الإدارة الأمريكية والحكومات الغربية المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة في غزة.

وأضافت الفصائل أن "الاحتلال لم يكتفِ بقصف المدنيين، بل طال عدوانه المساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات، ضمن سياسة ممنهجة لإبادة الشعب الفلسطيني واقتلاع وجوده"، مشيرة إلى أن استمرار هذه الجرائم يتم بتواطؤ دولي وخنوع رسمي عربي وإسلامي "أعطى الضوء الأخضر للاحتلال للمضي في مجازره".

وأكد البيان أن محرقة غزة كشفت "نفاق الغرب وزيف شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان"، داعياً أحرار العالم إلى التحرّك العاجل، وترك مربع الصمت والتفرّج، والنزول إلى الشوارع ومحاصرة السفارات الصهيونية والأمريكية والغربية في عواصم العالم.

كما وجهت فصائل المقاومة نداءً إلى علماء الأمة ونخبها ومفكريها وقياداتها السياسية والحزبية، للتحرك الفوري والوقوف إلى جانب غزة، معتبرة أن "الحياة موقف، واليوم هو يوم الموقف"، حسب تعبير البيان.

وفي ختام بيانها، حيت الفصائل صمود الشعب الفلسطيني في غزة، ووصفتهم بـ"تيجان الرؤوس"، مؤكدة أن التضحيات الهائلة لن تذهب سدى، وأن نصرًا قريبًا قادما بإذن الله.