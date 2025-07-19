بركات: كلمة أبو عبيدة ضخت القوة في عروق الحراك الأممي وأرعبت العدو

قال الكاتب الفلسطيني خالد بركات، عضو الهيئة التنفيذية في حركة المسار الثوري الفلسطيني البديل، إن خطاب أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، تجاوز حدود فلسطين والعالم العربي، وأحدث أثرًا عميقًا في حركات التضامن الدولية، والحركات الشبابية والطلابية، وقوى التحرر في مختلف أنحاء العالم.

وأكد بركات في تصريح خاص لـ الرسالة نت، أن الكلمة التي سمعها العالم من أبو عبيدة أرعبت كيان الاحتلال وحلفاءه أكثر من كل بيانات القمم العربية والإسلامية ومجلس الأمن، رغم محاولات الإعلام المتواطئ تجاهلها.

وأشار بركات إلى أن أبو عبيدة لم يعد فقط ممثلًا للمقاومة في غزة، بل أصبح صوتًا أمميًا يعبر عن جميع القوى المناهضة للإمبريالية والصهيونية والاستعمار في العالم.

وأضاف أن عشرات العواصم والمدن حول العالم تستعد للخروج في مظاهرات حاشدة خلال الأيام المقبلة، رفضًا لسياسة التجويع التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، استجابة لنداء غزة، كما ورد في كلمة أبو عبيدة وبيانات حركتي حماس والجهاد الإسلامي الداعية إلى انتفاضة أممية ضد جرائم الاحتلال.

واعتبر بركات أن غزة أصبحت اليوم بمثابة مكة الثوريين، ومن يساندها ينتصر للإنسانية والضمير، أما من يعاديها ويتواطأ مع الاحتلال، فسيلاحقه العار وتلعنه غزة إلى قبره وما بعده.