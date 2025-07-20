أونروا: لا نملك مواد غذائية منذ أسابيع و6 آلاف شاحنة تنتظر إدخال المساعدات إلى غزة

قالت إيناس حمدان، مديرة مكتب الإعلام والتواصل في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة، إن الوكالة تعاني من نفاد تام للمواد الغذائية منذ عدة أسابيع، ما يعيق قدرتها على توزيع المساعدات على المدنيين، رغم استمرارها في تقديم الخدمات الحيوية ضمن إمكانياتها المحدودة.

وأضافت حمدان أن الوكالة ما تزال تدير 5 مراكز صحية و25 نقطة طبية متنقلة، لكنها تتلقى تقارير مقلقة حول ارتفاع حالات سوء التغذية، مشيرة إلى أن "واحداً من بين كل 10 أطفال في قطاع غزة يعاني من سوء التغذية، وهي نسبة تنذر بكارثة إنسانية أكبر".

وأوضحت أن أكثر من 6,000 شاحنة تابعة لـ(أونروا)، محملة بمواد غذائية وطبية ومستلزمات للمأوى، لا تزال عالقة عند المعابر بانتظار تصاريح الدخول إلى القطاع، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط لإدخال المساعدات فوراً ووقف الحصار المفروض على أكثر من مليوني إنسان.