الإعلامي الحكومي: 995 شهيدًا وأكثر من 6 آلاف مصاب في مجازر المساعدات بغزة

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن عدد ضحايا المساعدات قرب ما وصفها بـ "مصائد الموت" ارتفع إلى 995 شهيداً و6,011 إصابةً و45 مفقودًا.

وأضاف المكتب الإعلامي في بيان تلقته "الرسالة نت"، أن هذا العدد للضحايا من منتظري المساعدات منذ بدء توزيعها في 27 مايو/ أيار الماضي وحتى اليوم.

وصباح اليوم، استشهد أكثر من 67 فلسطينيًا وأُصيب العشرات من طالبي المساعدات الإنسانية، في مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال غربي مدينة غزة، في واحدة من كبرى المجازر التي شهدها القطاع بحق المجوَّعين في الأسابيع الأخيرة.

وعن شهود عيان، أنّ قوات الاحتلال فتحت نيرانها بكثافة صوب جموع المواطنين أثناء انتظارهم للمساعدات القادمة من منطقة (زيكيم) شمالي بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، فأوقعت عشرات الشهداء والمصابين، مشيرة إلى أن الطواقم الطبية والدفاع المدني وفرق الإغاثة والطوارئ لم تتمكن من انتشال جثامين جميع الشهداء.

ووفق معطيات وزارة الصحة في التقرير اليومي لحصيلة العداون، اليوم الأحد، فقد ارتفع عدد الشهداء إلى 58,895 شهيدًا، يما بلغ عدد المصابين 140,980 منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023م.

فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ استئناف الحرب في 18 مارس/ آذار الماضي وحتى اليوم 8,066 شهيدًا، و28,939 إصابة، وفق وزارة الصحة.