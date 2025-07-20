10 شهداء بينهم طفلة وضابط بالدفاع المدني في قصف استهدف خيام نازحين بمواصي خانيونس

استشهد 10 مواطنين، بينهم طفلة وضابط في الدفاع المدني، وأصيب آخرون بجراح متفاوتة، جراء قصف إسرائيلي استهدف مساء اليوم خيام نازحين ومرافق تابعة للدفاع المدني في محيط الكلية التطبيقية بمناطق المواصي غرب محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأكدت مصادر طبية في مستشفى الكويت التخصصي الميداني "شفاء فلسطين" وصول 10 شهداء وعدد من الجرحى، بينهم حالات حرجة، عقب استهداف مباشر طال خيام نازحين كانت تؤوي عائلات فرت من القصف المتواصل على المدينة.

وأسفر القصف أيضًا عن استشهاد الشيخ هاني دبور، أحد ضباط الدفاع المدني، أثناء تأدية واجبه في غرفة عمليات الدفاع المدني التي تم استهدافها ضمن القصف.

ووصفت الطواقم الطبية الوضع بـ"الحرج والمعقد"، في ظل تدهور المنظومة الصحية ونقص الإمكانيات والكوادر بفعل الحصار والحرب المتواصلة.

ويأتي هذا الاستهداف في سياق سلسلة من الهجمات التي طالت مرارًا مناطق الإيواء والمرافق المدنية، وسط تنديد حقوقي متزايد بمخالفة قواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما المتعلقة بحماية المدنيين والكوادر الإنسانية خلال النزاعات المسلحة.