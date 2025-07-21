دون أي دولة عربية... 25 دولة تصدر بيانًا مشتركًا يدعو لوقف فوري للحرب في غزة

أصدرت 25 دولة بيانًا مشتركًا عبر الحكومة البريطانية دعت فيه إلى وقف فوري للحرب في قطاع غزة، مؤكدة أن معاناة المدنيين وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، وذلك في ظل غياب تام لأي توقيع عربي على البيان.

وجاء في البيان أن نموذج حكومة الاحتلال في تقديم المساعدات "خطير ويؤجج عدم الاستقرار"، وأشار إلى أن مقتل أكثر من 800 فلسطيني أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات إنسانية أمر "مروّع وغير مقبول".

وأكدت الدول الموقعة أن حرمان المدنيين من المساعدات الأساسية يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، داعية "إسرائيل" إلى رفع القيود فورًا، والسماح للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بالعمل بحرية داخل القطاع.

كما رفض البيان مقترح "المدينة الإنسانية" التي تسعى "إسرائيل" لنقل الفلسطينيين إليها، معتبرًا أنه تهجير قسري دائم يخالف القانون الإنساني الدولي، وأدان أية خطوات تهدف لتغيير الواقع الجغرافي أو الديمغرافي في الأراضي الفلسطينية.

وحذّر من تنفيذ خطة الاستيطان في منطقة E1، مؤكدًا أنها ستقسم الدولة الفلسطينية المرتقبة، وتشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وتقوّض حل الدولتين.

وفي ختام البيان، أعربت الدول عن دعمها للجهود التي تبذلها كل من الولايات المتحدة وقطر ومصر من أجل وقف إطلاق النار، معلنة استعدادها لاتخاذ إجراءات إضافية لتحقيق ذلك، رغم غياب أي دولة عربية عن قائمة الدول الموقعة.