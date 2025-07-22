بلدية غزة: العطش يجتاح المدينة ونصيب الفرد أقل من 5 ليترات يوميًا

أطلقت بلدية غزة صرخة استغاثة جديدة في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية، مؤكدة أن المدينة تواجه أزمة عطش خانقة تهدد حياة أكثر من مليون مواطن في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي والحصار المشدد.

وقال المتحدث باسم بلدية غزة، في تصريحات لقناة الجزيرة، إن نصيب الفرد من المياه حاليًا لا يتجاوز 5 ليترات يوميًا، تشمل الشرب والطبخ والاستحمام والاحتياجات الأساسية الأخرى، وهو مستوى متدنٍ للغاية مقارنة بالحد الأدنى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية.

وأضاف أن آبار المياه المتبقية تعمل بقدرة شديدة الانخفاض، ولا تُغطّي سوى أقل من 12% من إجمالي احتياجات السكان اليومية، نتيجة انقطاع الكهرباء ونفاد الوقود واستهداف البنية التحتية من قبل قوات الاحتلال.

وأكد المتحدث أن الأوضاع تنذر بكارثة إنسانية ومخاطر صحية متفاقمة، مع تفشي الأمراض المرتبطة بنقص المياه النظيفة وسوء الصرف الصحي، خاصة في ظل درجات الحرارة المرتفعة.

وتواجه مدينة غزة، كسائر مناطق القطاع، حالة انهيار شاملة في القطاعات الحيوية، في ظل الحصار والتجويع ومنع المساعدات واستمرار القصف، بينما تستمر التحذيرات الدولية من كارثة وشيكة تهدد حياة المدنيين.