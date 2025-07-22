مصرع الجندي الثالث خلال 24 ساعة.. مقتل رقيب إسرائيلي بانهيار مبنى جنوبي غزة

سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، بنشر خبر مقتل الرقيب أول (احتياط) فلاديمير لوزا (36 عاماً) من مدينة أشكلون، خلال المعارك الدائرة مع المقاومة الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

ويُعد لوزا ثالث قتيل من جنود الاحتلال خلال أقل من 24 ساعة، حيث أعلنت مصادر عبرية في وقت سابق مقتل الجندي عميت كوهين (19 عاماً) من لواء "جولاني"، وجندي آخر في حادث أمني منفصل في القطاع، إلى جانب إصابة 5 جنود بجراح خطيرة وحرجة.

وفي التفاصيل، أفاد موقع "مفزاكي راعم" بمقتل كوهين متأثراً بجراحه التي أصيب بها في اشتباكات جنوب القطاع، فيما أُصيب جنديان آخران بجراح خطيرة. كما كشف موقع "حدشوت لفني كولام" عن انهيار مبنى على قوة إسرائيلية وسط المعارك، أدى إلى محاصرة عدد من الجنود تحت الأنقاض.

وبحسب الحصيلة الرسمية المعلنة، ارتفع عدد قتلى جنود الاحتلال منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023 إلى 895 قتيلاً بين ضابط وجندي.